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الطائفة الإنجيلية بمصر تحتفل بعيد الميلاد 5 يناير بقصر الدوبارة

الجمعة، 03 يناير 2025 07:00 ص
الطائفة الإنجيلية بمصر تحتفل بعيد الميلاد 5 يناير بقصر الدوبارة احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد
كتب: محمد الأحمدى

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تستعد رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر للاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد 5 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، يترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال صلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، فقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعى كنيسة قصر الدوبارة، على أن يختتم الدكتور القس أندريه زكي الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.

وفي سياق متصل، صرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، أن استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة سيبدأ من الساعة السادسة مساءً، لتغطية الحدث الذي سيتم بثه عبر التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، مما يتيح لشعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها متابعة الاحتفال.







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