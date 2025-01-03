استثمارات بـ10.4 مليار جنيه فى الإنشات الجديدة بجامعة سوهاج.. تفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج ، أن الجامعة شهدت خلال 2024 إنجازات تعكس التزام الجامعة بتطوير نفسها في جميع المجالات، سواء كانت علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو طبية، وذلك وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية 2030 ويُعد هذا العام علامة فارقة في تاريخ الجامعة التي استطاعت أن تُحقق تطورًا غير مسبوق على كافة الأصعدة، سواء على مستوى الإنشاءات أو المستشفيات أو التصنيفات العالمية.

وحققت جامعة سوهاج إنجازات هامة في عام 2024، حيث تم رصد استثمارات ضخمة تتجاوز 10 مليارات جنيه لمجموعة من المشروعات الجديدة، إضافة إلى 400 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للجامعة.

من أهم المشروعات التي تحقق فيها الجامعة نقلة نوعية، يأتي مشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية المغطاة، التي تعتبر الأولى من نوعها في الجامعات المصريةـ، والتي تم إنشاء هذه الصالة بتكلفة بلغت مليار جنيه على مساحة 26 ألف متر مربع، وتستوعب 5 آلاف متفرج، وهي واحدة من خمسة صالات أولمبية في مصر تتوافق مع المعايير الدولية، وتم تدشين مبنى الجامعة الأهلية بتكلفة 167 مليون جنيه على مساحة 5 آلاف متر مربع كما افتتحت الجامعة كلية طب وجراحة الفم والأسنان التي بلغت تكلفة إنشائها وتجهيزها نحو 600 مليون جنيه على مساحة 5 آلاف متر مربع.

أما مبنى الاختبارات الإلكترونية الذي أنشئ بتكلفة 600 مليون جنيه ويضم 3530 جهاز حاسب آلي، فيستوعب 5 آلاف طالب وطالبة في الامتحانات في آن واحد، وتم بناء العديد من المباني الحيوية الأخرى، مثل مبنى الإدارة الهندسية بتكلفة 184 مليون جنيه ومساحة 500 متر مربع، ومبنى كلية الصيدلة الذي بلغت تكلفته 310 ملايين جنيه على مساحة 3000 متر مربع، ومبنى كلية رياض الأطفال الذي تكلف 300 مليون جنيه على مساحة 3500 متر مربع.

وإستكمالا للإنجازات شهد القطاع الطبي بجامعة سوهاج، تطورًا ملموسًا خلال 2024 ففي يناير من العام ذاته، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وهو أحد المشروعات القومية الهامة في المجال الطبي تم إنشاء المستشفى بتكلفة بلغت مليار و178 مليون جنيه على مساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع. ويتكون المستشفى من 4 طوابق ويضم 267 سريرًا، من بينها 67 سريرًا في العناية المركزة.

و المستشفى الجامعي الجديد تقوم بتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في محافظة سوهاج والمناطق المجاورة. وقد تم تشغيل المستشفى بكامل طاقته منذ 20 يناير 2024، مع نقل قسم الاستقبال والطوارئ إلى المستشفى الجديد، فضلاً عن تخصيص أماكن انتظار لمرافقي المرضى لتوفير راحة إضافية ومن المستشفى الجامعى الجديد إلى المستشفى الجامعي القديم، فقد تم تحسين وتطوير العديد من الوحدات الطبية الهامة، مثل وحدة الإنعاش القلبي والرئوي التي تضم 12 سريرًا، بالإضافة إلى تركيب جهاز جاما كاميرا بقسم الأورام بتكلفة 11 مليون جنيه، وافتتاح وحدة علاج الآلام المزمنة.

ويستمر الإنجاز من خلال إضافة جديدة للقطاع الطبي في خطوة أخرى نحو تعزيز مكانة الجامعة في المجال الطبي، حيث تم الانتهاء من إقامة مستشفى الجراحات المتخصصة التي تضم تخصصات مثل القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام، بتكلفة بلغت 475 مليون جنيه. المستشفى الجديد يحتوي على 8 غرف عمليات و67 سرير عناية مركزة و153 سريرًا للإقامة، بالإضافة إلى تجهيزات طبية حديثة من بينها 87 مليون جنيه من الأجهزة الطبية الحديثة

استمرار التحسين في الخدمات الصحية: مستشفى الحروق والمبادرات الصحية، وضمن جهود الجامعة لتوسيع نطاق خدماتها الطبية، تم إصدار قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 آلاف متر مربع لإنشاء مستشفى متخصص في علاج الحروق، وهي أول مستشفى من نوعها على مستوى الصعيد. المستشفى سيتم إنشاؤه بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات في مدينة سوهاج الجديدة، وسيتضمن 30 سريرًا في العناية المركزة و70 سريرًا للإقامة، بالإضافة إلى وحدات علاج طبيعي وغرف عمليات متطورة.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، تمكنت مستشفيات سوهاج الجامعية من إتمام 95% من قوائم الانتظار، حيث أجرت 6871 عملية جراحية منذ بدء المبادرة في يناير 2019، وما زالت العمليات مستمرة.

وقد أكدت إدارة الجامعة أن المستشفى الجديد سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاج المرضى الذين يحتاجون إلى جراحات متخصصة، ويُتوقع أن يستفيد منه الآلاف من أبناء سوهاج والمحافظات المجاورة.

ومن المحلية إلى العالمية حيث حجزت جامعة سوهاج مكانه متميزة في التصنيفات العالمية على الصعيد الأكاديمي، حيث حققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات العالمية لعام 2024 ففي تصنيف "usnews" للتخصصات، حصلت الجامعة على ترتيب 521 في تخصص الكيمياء و904 في تخصص الفيزياء، وفي تصنيف "سيماجو"، حصلت الجامعة على ترتيب 739 في تخصص الطب البيطري و898 في تخصص علوم الطاقة، وأحرزت تقدمًا في تصنيف "التايمز" البريطاني، حيث حصلت على ترتيب 1201-1500، وهو ما يعكس تميز الجامعة في مجالات التدريس والبحث، وتُعد هذه التصنيفات مؤشراً على التقدم الكبير الذي حققته جامعة سوهاج في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي. كما تم إدراج الجامعة في تصنيف "التايمز" للجامعات العربية في مجالات جودة البحث العلمي والشراكات الدولية.

وتُواصل الجامعة تعزيز جهودها في مجال التعليم المستدام، حيث حصلت على المرتبة 1-1500 في تصنيف "التايمز" للجامعات المستدامة في مجالات الطاقة النظيفة والمياه النظيفة، لتصبح واحدة من أفضل 200 جامعة في العالم في مجال الطاقة النظيفة. كما تم تصنيفها في تصنيف "جرين ميتركس" كأفضل جامعة في إفريقيا في مجال الجامعات المستدامة.

في النهاية تُعد جامعة سوهاج من أبرز الصروح التعليمية التي تمثل نموذجًا مشرفًا في التطوير المستدام في صعيد مصر فبفضل الإنجازات الملموسة في المشروعات الإنشائية، وتطوير القطاع الطبي، وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، أصبحت الجامعة في مصاف الجامعات الرائدة التي تسهم في دعم مسيرة التنمية في مصر ومن المتوقع أن تواصل الجامعة تفوقها في السنوات المقبلة، بما يحقق أهداف استراتيجية الدولة المصرية 2030 ويُسهم في إعداد أجيال من الكوادر البشرية المؤهلة لتحقيق التنمية المستدامة.

المستشفى من الخارج المستشفى من الخارج



مستشفى الجراحات التخصصية بجامعة سوهاج



مبنى المستشفى والأعمال النهائية



جامعة سوهاج الأهلية



صرح جامعى جديد



قاعة تدريب



كليات مصصمة بأعلى مستويات الجودة