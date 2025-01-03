أكبر سمكة لوت فى سوق الإسماعيلية للاسماك وزنها 25 كيلو وبـ5 آلاف جنيه.. فيديو

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من داخل سوق أسماك الإسماعيلية رصد فيه أكبر سمكة لوت، كما رصد وجود عدد من أسماك اللوت داخل السوق مختلفة الأوزان والأحجام حيث تتراوح أوزانها من 15 إلى 25 كيلو وسعر الكيلو 200 جنيه.

واستعرض البث أكبر سمكة لوت وزنها 25 كيلو وسعرها 5 آلاف جنيه، حيث يتم طهى السمكة بعدة طرق وبكذا طريقة منها الفيلية والمقلى والمشوى والدواجن.

يعتبر سوق أسماك الإسماعيلية المطور الجديد بطريق البلاجات من أشهر الأسواق فى المحافظة حيث يشهد السوق طرح كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك اليوم الخميس 2\1\2025.

ويستقبل السوق كميات من أسماك البورى والجمبري والطوبارة والسمك الدنيس وسمك موسى والسبيط والكابوريا والدنيس والعديد من أنواع الأسماك الأخرى.

وقال هانى صالح أحد تجار سوق الإسماعيلية للأسماك أن أسعار الأسماك تشهد انخفاضا طفيفا فى الأسعار خاصة أسماك البورى والطوبارة والبلطى وسمك الجوابى الأخضر.

وأضاف أن هناك العديد من أنواع الأسماك المبطرخة فى موسمها هذه الأيام.

وأشار أن أسعار البلطى تتراوح من 45 إلى 90 جنيها للكيلو وكيلو الطوبار المبطرخ بـ140 جنيه وكيلو البورى يتراوح سعره من 150 إلى 180 جنيه بورى القنال وسعر كيلو الدنيس من 140 إلى 300 جنيه حسب الحجم والوزن وكيلو الجمبري يبدأ من 70جنيها حتى 340 جنيها حسب الحجم وكيلو فوارغ البورى ب80 جنيها والفوارغ معناها السمك اللى تم تفريغه من البطروخ وكيلو السبيط من 240 حتى 360 جنيها وكيلو القاروص ب150 جنيها وكيلو السمك الجوابى المبطرخ ب65 جنيها وكيلو السمك اللوت ب170 جنيها وكيلو السهليه المبطرخة بـ175 جنيها وكيلو البطارخ بـ650 جنيها.



اسماك اللوت بالإسماعيلية



اسماك اللوت



أكبر سمكة لوت



الأسماك