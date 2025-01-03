أسعار الغاز في أوروبا تصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2023

وكالات

وصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023، متجاوزة الـ 50 يورو لكل ميغاوات ساعي، على خلفية توقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وبحسب الصحيفة، وصل معدل استخدام احتياطيات الغاز في أوروبا إلى الحد الأقصى منذ عام 2021.

ووفقا للبنية التحتية للغاز في أوروبا، بحلول 31 ديسمبر 2024، انخفض مستوى مرافق تخزين الغاز في أوروبا بنسبة 25%، وستواجه الدول الأوروبية صعوبات في تجديد الإمدادات لموسم التدفئة القادم.

يذكر أن شركة "غازبروم" أعلنت في 1 يناير، رفض أوكرانيا تمديد اتفاق عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها، وبناء على ذلك، توقفت عملية الإمداد اعتبارا من الساعة 08:00 صباحا بتوقيت موسكو.

وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد أعلن في 20 ديسمبر، أن بلاده ستوقف عبور الغاز الروسي عبر أراضيها في الأول من يناير 2025، بسبب انتهاء العقد الذي امتد لخمس سنوات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يضعف الإمكانات الاقتصادية لأوروبا ويؤثر سلبا على مستوى معيشة الأوروبيين.