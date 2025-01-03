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آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى البنوك اليوم الجمعة 3-1-2025

الجمعة، 03 يناير 2025 08:00 م
آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى البنوك اليوم الجمعة 3-1-2025 الجنيه الاسترليني
كتبت أسماء أمين

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ننشر آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني، خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-1-2025، ليسجل فى البنك المركزى 63.14 جنيه للشراء، و 63.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.14 جنيه للشراء،و 63.72 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
 

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.14 جنيه للشراء.

63.33 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.14 جنيه  للشراء.

63.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.07 جنيه  للشراء.

63.72 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.93 جنيه  للشراء.

63.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

62.98  جنيه للشراء.

63.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

63.07  جنيه  للشراء.
63.72 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

63.54 جنيه  للشراء.

63.82 جنيه للبيع.







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