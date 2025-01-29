وزير الصحة يبحث إنشاء أول معمل تدريب لمحاكاة التصوير بالرنين المغناطيسى

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع أحد الشركات العالمية، لبحث سبل التعاون المشترك والتوسع في الاستثمارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، للنهوض بالصحة العامة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي الاجتماع على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي (Arab Health Expo)، بإمارة «دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُقام خلال الفترة من 27: 29 يناير الجاري.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بوفد الشركة، معربا على تقديره لجهود الشركة في دعم القطاع الصحي والنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التوسع في الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مناقشة إنشاء أول معمل تدريب لمحاكاة التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في المعهد الفني الصحي بمحافظة الإسماعيلية، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر للفنيين تدريبًا عمليًا على أحدث أجهزة الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي.

وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تطرق إلى أحدث تطورات التحول الرقمي، والتكامل مع الذكاء الاصطناعي، للنهوض بالصحة العامة، تماشيا مع رؤية «مصر 2030»، حيث تم مناقشة توفير تجهيزات للمعامل المركزية بمدينة بدر، ودمج أنظمة تكنولوجية ذكية متقدمة وأحدث أجهزة التحليل.

وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش سبل التعاون المشترك لتعزيز دعم المبادرات الصحية ولاسيما المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وبالشراكة مع هيئة الشراء الموحد، من خلال توزيع 90 وحدة للتصوير بالأشعة السينية في جميع المحافظات وخاصة المناطق النائية، بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الفحص والكشف المبكر عن الأمراض.

وتابع «عبد الغفار» أن الشركة استعرضت خلال الاجتماع مشاركتها في مؤتمرات الأشعة مثل «المؤتمر المصري الدولي للأشعة» والذي عرضت خلاله حلولاً ومبادرات مبتكرة، كما أعادت إطلاق مبادرة «اعرف رقمك» بالتعاون مع الإدارة العامة للأشعة، للتوعية بصحة الكبد وتسهيل الكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهنية.

واستكمل «عبد الغفار» أن الاجتماع تطرق إلى سبل التعاون في تعزيز التدريب وتنمية المهارات من خلال فتح آفاق وبرامج تدريبية حديثة لأخصائيي الأشعة حيث يتم تقدم تدريبًا شاملاً للمسؤولين عن تشغيل وصيانة معدات التشخيص، مما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة.