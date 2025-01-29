وزير الخارجية: فخور بأداء الوفد المصري في المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

كتب أحمد عبد الرحمن

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن شكره العميق لجميع الجهات المصرية المشاركة في المراجعة الدورية الرابعة لملف حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان، مشيدًا بالتعاون الكبير بين المؤسسات المصرية مثل المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد عبد العاطي، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوفد المصري استعد بشكل جيد لهذه الجلسة الهامة، حيث عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان العديد من الاجتماعات التنسيقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية لضمان التحضير الجيد.

كما سلط الضوء على المشاركة الواسعة التي شهدتها الجلسة، حيث قدمت حوالي 140 دولة توصياتها، وأشادت بشكل كامل بملف حقوق الإنسان المصري وما تحقق من إنجازات هامة، مضيفًا أن هذه المشاركة الواسعة تعكس التقدير الكامل لمكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى الدعم الكبير الذي حصل عليه الوفد المصري من المجتمع المدني المصري، الذي التقى مع الوفد الرسمي وأبدى تأييده الكامل، معبّرًا عن فخره واعتزازه بالأداء المتميز للوفد المصري، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان كانت تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نال تقدير جميع الوفود المشاركة في الجلسة.