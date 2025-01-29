وزير الخارجية الأمريكى يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى الكونغو الديمقراطية

أ ش أ

بحث وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو مع رئيس رواندا بول كاجامي، تطورات النزاع فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وذكرت الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته، اليوم /الأربعاء/ - أن روبيو أعرب عن قلق الولايات المتحدة العميق إزاء تصاعد النزاع، خاصة بعد سقوط مدينة جوما فى قبضة جماعة «ام 23» المسلحة المدعومة من رواندا.



ودعا روبيو إلى وقف فورى لإطلاق النار، وحث جميع الأطراف على احترام سيادة وسلامة الأراضي.. مشددا على أن الهدف الرئيسى للولايات المتحدة هو تحقيق سلام دائم يعالج المخاوف الأمنية ويؤسس لاقتصاد إقليمى مزدهر.



وتتصاعد أعمال العنف فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع إعلان حركة "23 مارس" المسلحة الدخول لمدينة جوما، صباح أمس الأول، وهو ما دعا الحكومة الكونغولية، بالتأكيد على أن التحركات الأخيرة للجماعة المسلحة، بمثابة إعلان حرب، وتبادلت الاتهامات مع رواندا، حول دعمها للحركة المسلحة.