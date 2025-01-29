نائب محافظ سوهاج يبحث الترتيبات النهائية للتشغيل الجزئى لمستشفى طما

سوهاج محمود مقبول

ترأس مساء اليوم الأربعاء 29 يناير الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، اجتماع مصغر بحضور السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج و المهندس محمد عبدالعاطي مدير فرع هيئة الطرق بسوهاج و المهندس أشرف محمد مدير عام التشغيل و المشروعات بقطاع الكهرباء و المهندس علي عبدالساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان و المهندس ايمن سيد مهندس بالسكة الحديد و ممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة و محمد العبد مسئول مبادرة "حياة كريمة " بمديرية الصحة بسوهاج.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ، لبحث وازالة اي معوقات امام التشغيل الجزئي لمستشفى طما المركزي واستعرض مندوب كل قطاع من الحضور الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ التشغيل الجزئي المقرر له خلال ايام لخدمة أهالينا المرضى.

و من جانبه شدد الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ علي الإنتهاء من جميع الأعمال المقررة في تلك الفترة. موجهاً بتذليل أى عقبات للتشغيل. وسرعة الانتهاء من تغذية المستشفي بالكهرباء اللازمة لتكون قادرة على تقديم الخدمات الصحية المنوطة بها.

كما أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أن اللواء الدكتور المحافظ يولي كل الإهتمام بالقطاع الصحي بالمحافظة و صحة المواطنين و يقدم كل الدعم و يذلل جميع العقبات و يتابع بصورة يومية أخر المستجدات الصحية و المشروعات القائمة مؤكداً جاهزية الكوادر الطبية لتشغيل المنشأت فور الأنتهاء منها .

جدير بالذكر أنه سوف يتم خلال ايام التشغيل الجزئي لمستشفى طما المركزي التي علي وشك الانتهاء من تطويرها و تعد أكبر مستشفيات المحافظة.