مسيرات أوكرانية تستهدف منشأة للطاقة الذرية فى مقاطعة سمولينسك الروسية

وكالات

أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، عن استهداف الطائرات المسيرة الأوكرانية لعدد من المواقع في المقاطعة، بما فيها منشأة للطاقة الذرية.

وقال أنوخين في منشور على "تليجرام"، الأربعاء: "في مختلف مناطق مقاطعة سمولينسك تعرضت مواقع مدنية لهجوم واسع بالطائرات المسيرة. وفي الوقت الحالي تقوم وسائل الدفاع الجوي والتشويش الالكتروني لوزارة الدفاع الروسية بتدميرها".

وأكد أنه "حسب المعلومات الأولية تم إسقاط إحدى الطائرات المسيرة أثناء محاولة استهداف منشأة للطاقة الذرية".

وأضاف أنه لا يوجد أي إصابات أو دمار نتيجة الهجوم.

ولم يحدد الحاكم ما هو الموقع النووي الذي تعرض للهجوم، ولكن من المعروف أن مقاطعة سمولينسك تقع فيها محطة سمولينسك الكهروذرية على بعد 150 كلم عن عاصمة المقاطعة.