محكمة أمريكية توقف قرار ترامب بتجميد المنح والقروض

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أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، لورين على خان، يوم الثلاثاء، قرارًا بوقف تنفيذ أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتعلق بتجميد المنح والقروض الاتحادية.



ووفقًا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، أوضحت القاضية خلال جلسة المحكمة الاتحادية فى واشنطن أن الحكم يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن.



وكان ترامب قد أمر بوقف المنح والقروض الاتحادية اعتبارًا من الثلاثاء.



وفى مذكرة صادرة يوم الاثنين، قال ماثيو فيث، القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية، إن القرار جاء بهدف مراجعة التمويل والتأكد من توافقه مع أولويات الرئيس.