محافظ أسيوط يتفقد سوق الخضار والفاكهة بشارع الجديد بمدينة منفلوط

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ، سوق الخضار والفاكهة بالشارع الجديد بمدينة منفلوط وذلك في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار مناسبة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة كرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز منفلوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وحرص محافظ أسيوط، على المرور بين محلات التجار وفروشات الخضار والفاكهة واستفسر عن الأسعار واطلع على تنوع المعروضات بكميات وفيرة تلبى احتياجات المواطنين مؤكداً على مواصلة جهود المحافظة على إنشاء وافتتاح المزيد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار لافتاً إلى قيام المحافظة على تطوير ورفع كفاءة السوق الحضاري للباعة الجائلين بمنطقة الصياد أمام مسجد مسك الختام لاستيعاب الباعة الجائلين ورفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بشوارع مدينة منفلوط.

والتقى المحافظ، خلال جولته عدداً من التجار وأصحاب المحلات بالسوق وتحاور معهم واستمع إلى مطالبهم لافتاً إلى حرصه الدائم على دعمهم وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل موجهاً بتخفيض أسعار بعض السلع والإلتزام بوضع هامش ربح عادل يراعى ظروف المواطنين ويخفف من الأعباء المالية عليهم.

واوضح محافظ اسيوط ،أن الدولة تعمل جاهدة على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار حفاظاً على إستقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن والإستقرار في السوق فضلاً عن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلبى الاحتياجات اليومية للمستهلك.