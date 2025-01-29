محافظة مطروح تكثف حملات النظافة وتحسين الخدمات.. صور

مطروح - حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مواصلة جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة الاشغالات، لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، من خلال حملات يومية في مختف المناطق والأحياء.

وأسفرت الجهود اليومية بمركز ومددينة الحمام، فى قطاع النظافة والحملة الميكانيكية، فى رفع المخلفات والقمامة، من الشوارع الرئيسيه والفرعية، وأوضح اللواء محمد الصحاح رئيس المدينة، أنه تم رفع 90 طن قمامة من شارع النجمة، ومنطقة جابر الدوبل، ومنطقة عبداللة مستور، وبحرى مسجد بلال ابن رباح، وغرب الجراج، وشارع أفندينا، ومنطقة مرادة .

وأضاف بأنه تم عمل صيانة ولاعات الإضاءة العامة للشوارع بمحول مرادة غرب، واستلام 100 عامود إضاءة عامة خطة عام 2024/ 2025، لتركيبها بشارع أفندينا وشارع مرادة وشارع بحري السكه الحديد، بالإضافة إلى صيانة ولاعات الإنارة العامة، بمحول العساكر في العزبة الغربية، ورفع كفاءة كشافات الإنارة بطريق ماربيلا، مع الحفاظ على ترشيد الطاقه بنسبة 75 %.

كما واصل مركز ومدينة سيوة، حملات النظافة والتجميل، وتمهيد الشوارع، ورفع القمامة من مناطق متفرقة بالمدينة، وأوضح اللواء وليد منصور المدينة، أنه تمت أعمال النظافة العامة، ورفع القمامة من مناطق الدكرور، و الرمل، أبوبكر الصديق، ومدخل المدينة، كما تم تمهيد الشوارع الفرعية بمنطقة أبوبكر الصديق.

وفى مدينة العلمين، رفع قطاع النظافة والحملة الميكانيكية، مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية من شوارع المركز والقري التابعة، وتكثيف أعمال النظافة فى شوارع المدينة، وقرية سيدي عبد الرحمن.

وأوضح اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة العلمين، أنه تم رفع حوالي 35 طن قمامة ومخلفات، من مدينة العلمين، و 25 طن من قرية سيدي عبد الرحمن، وذلك في إطار تحسين البيئة، ورفع مستوي النظافة، وتم انهاء أعمال النظافة في منطقة مساكن النيابة الادارية ومنطقة البريد، وشارع المتحف، وشارع الحراسات، ومنطقة الموقف، وشوارع قرية سيدي عبد الرحمن.

كما نظم مركز ومدينة الضبعة، برئاسة اللواء محمد أبو العنين هجرس، حملات مكبرة لإزالة الاشغالات، والحفاظ على المظهر الحضار للمدينة، حيث قام مسئولي الإشغالات بالمركز يرافقهم شرطة المرافق، بإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، في بعض الاماكن الحيوية بالمدينة، التي كانت تعيق حركة المرور، ورفع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون، وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين.

كما قام رئيس مركز ومدينة الضبعة، تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح، بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين، بزيارة الوحدة المحلية لقرية فوكه، ومقابلة الأهالي والاستماع إلي الشكاوى والمطالب، ومتابعة موقف تيار الكهرباء بالقرية، بالتنسيق مع هندسة كهرباء الضبعة، حيث سيتم تغيير محول منطقة حتيته بمحول 100 ك ف أ، بدلا من المحول القائم 50 ك ف أ ، كما سيتم تغيير محول منطقة الذارف من محول 100 إلى محول 200، وتغيير محول عبدالجليل 2 من محول 200 إلى محول 300 ك ف أ، للتيسير على أهالى المدينة والارتقاء بالخدمات المقدمة.



حملات النظافة في مدن مطروح والمناطق المختلفة



صيانة اعمدة انارة شوارع مدن مطروح



تمهيد الطرق بمناطق مطروح



تكثيف حملات النظافة في مدن وقرى مطروح



اعمال انارة شوارع مدن وقرى مطروح_1



حملات نظافة شوارع مدن وقرى مطروح