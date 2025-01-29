محافظة أسوان تغلق كوبرى الخزان 5 فبراير المقبل

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت محافظة أسوان، إغلاق كوبرى خزان أسوان القديم من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية له بدءاً من 5 فبراير المقبل حتى إنتهاء أعمال الصيانة.

وأكد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم تحويل الحركة المرورية بشكل كامل على محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر حيث تم التأكيد على تكثيف وضع اللوحات الإرشادية والإنارة بمختلف المداخل والمخارج الخاصة به.

فى إطار التعاون الوثيق بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة أسوان ، كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بعقد إجتماع تنسيقى لتحديد المهام والتكليفات للجهات المختصة بشأن

وأشار لاشين، إلى أنه تم التنسيق المسبق لتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية من أجل تسهيل الحركة المرورية للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة للمحافظة ، موضحاً أنه سيتم مراعاة عدم التأثير على خدمات سيارات السيرفيس للمترددين على مناطق صحارى والجامعة وغرب سهيل والخزان دون تغيير فى خطوط السير ، مع توجيه السيارات لنقل المواطنين إلى منطقة الباتنيول والمركز الثقافى الإفريقى ، فضلاً عن إنتظام حركة الحافلات السياحية ومختلف وسائل النقل المتجهة إلى مطار أسوان الدولى أو المزارات المتنوعة بالسد العالى ورمز الصداقة.