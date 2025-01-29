مجلس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة رصد وإعلان النتائج

الإسماعيلية - صبرى غانم

انعقد اليوم الأربعاء مجلس جامعة قناة السويس في جلسته رقم 460 برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وبمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى جانب عمداء الكليات.

أعلن رئيس الجامعة خلال الاجتماع عن الانتهاء من إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وكافة الفرق الدراسية بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية والبرامج المميزة والنظام الفصلي، بالإضافة إلى بعض الشعب بالفرقة الثانية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وأعرب "مندور" عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الكليات التي أنهت إعلان نتائجها، موجهًا بضرورة الإسراع في مراجعة وإعلان النتائج المتبقية بحد أقصى نهاية الأسبوع القادم.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مشروع التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء من المراحل الأولى للمشروع، والتي تضمنت إعداد وتجهيز وميكنة المنظومة، موضحًا أن عملية التسليم النهائي قد تمت، وسيتم البدء في مرحلة التشغيل الفعلي.

وشدد على أهمية انتقاء الأفراد الأكفاء للتدريب على برامج التحول الرقمي لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء.

كما أشار إلى تشغيل 20 موقعًا إلكترونيًا لكليات ومعاهد الجامعة والموقع الرئيسي، بالإضافة إلى تشغيل وتسليم البوابات الذكية لعبور الطلاب، وإطلاق منظومات خاصة بميكنة المخازن، حيث تم تسليم وتشغيل 6 مخازن حتى الآن، مع استكمال تشغيل ميكنة 30 مخزنًا فرعيًا آخر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المنظومة المالية، ومنظومة الموارد البشرية، وشئون أعضاء هيئة التدريس، وإدارة المستشفى التعليمي لطب الأسنان والعيادات، ومنظومة الصيانة، قد دخلت بالفعل مرحلة التشغيل والتسليم النهائي، مع بدء تدريب الأفراد في هذه الإدارات على استخدام المنظومة الجديدة لضمان كفاءة التشغيل والاستفادة القصوى منها.

كما أحاط الدكتور ناصر مندور المجلس علمًا بقرارات الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد أمس "أونلاين" برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى أن العمل بالمركز الجامعي للتطوير المهني، ومركز خدمات ذوي الإعاقة ، ومركز المعلم المتميز لن يتأثر بقرارات إيقاف المنح لمدة 90 يوم ، حيث تستمر في تقديم خدماتها من دورات تدريبية وورش عمل ، وجميع الأنشطة التي تقدمها للطلاب دون توقف.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن وزارة التعليم العالي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف جذب الطلاب الوافدين، حيث تعمل على حل كافة التحديات التي واجهت المنظومة في الماضي، وتسخير كافة الإمكانيات للنهوض بهذا الملف واستعادة دور مصر والجامعات المصرية كوجهة رئيسية للتعليم الجامعي في المنطقة.

وأوضح أن تنوع منظومة التعليم الجامعي في مصر، والتي تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية، بالإضافة إلى منظومة المعاهد العليا، يعزز من مكانة مصر على الخريطة التعليمية الإقليمية والدولية.

وشهد الاجتماع الإعلان عن منح 33 درجة دكتوراه و56 درجة ماجستير، مع التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني، حيث من المقرر أن يبدأ يوم السبت 8 فبراير 2025، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا، على أن تنتهي الدراسة يوم الخميس 29 مايو 2025، مع إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية.

وخلال مجلس الجامعة حرص الدكتور ناصر مندور على التأكيد أن الخطة الاستراتيجية لجامعة قناة السويس 2025-2030، تأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز دور الجامعة في الابتكار والتنمية المستدامة.

وتابع "مندور" تركز استراتيجيتنا على خمسة محاور رئيسية: تطوير المستشفيات الجامعية، تنويع مصادر التمويل، زيادة أعداد الوافدين، دعم أنشطة تحالف إقليم القناة وسيناء، وتعزيز المشروعات البحثية التطبيقية. كما نعمل على التوسع في البرامج التكاملية والبينية، وربط التعليم بسوق العمل، مع التركيز على ريادة الأعمال والابتكار.

هذا وطالب الدكتور ناصر مندور جميع الكليات بالتعديل في خططها الاستراتيجية حتى تتماشى مع تلك الرؤية الغير تقليدية التي تنتهجها الجامعة في خطتها الاستراتيجية 2025-2030.