كلية التمريض بجامعة القناة تستقبل فريق القياس بوزارة التعليم العالى

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبلت كلية التمريض بجامعة قناة السويس، فريق مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور سوسن شلبي، مدير مركز القياس والتقويم بالوزارة.

وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير العملية التعليمية تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذي الدكتور إيناس محمد عبد الله، عميد كلية التمريض.

هذا وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور على أهمية تطوير نظم التقييم في الجامعات، مشيراً إلى أن جامعة قناة السويس تسعى دائماً لتطبيق أحدث أساليب التعليم والتقييم، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية لخدمة طلاب والمجتمع.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم إن هذه المشروعات تأتي استجابة لمتطلبات التعليم الحديثة، وسعياً إلى توفير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم الطلاب في مسيرتهم التعليمية.

كان في استقبال فريق مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي كل من الدكتور إيناس محمد عبد الله، عميد كلية التمريض ومدير المشروع الحالي، والدكتور وفاء عبد العظيم الحسيني، العميد والمدير الأسبق للمشروع، وفريق العمل التنفيذي لمشروع تطوير نظم تقييم الاختبارات العملية والشفهية، بالإضافة إلى مشروع بنوك الأسئلة.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي شامل قدمته الدكتورة فتحية عبد الرزاق عفيفي، المدير التنفيذي لمشروع تطوير نظم التقييم، استعرضت خلاله أهداف المشروع، مخرجاته، ومراحل تنفيذه، مع تقديم خطة لضمان استمرارية نتائجه.

تلا ذلك عرض تقديمي للدكتورة آلاء محمد صلاح، المدير التنفيذي لمشروع بنوك الأسئلة، حيث تناولت أهداف المشروع، أبرز نقاط القوة والضعف، والنتائج المترتبة عليه، وخطة استمراره.

كما تم عرض فيديو قصير عن مراحل التنفيذ.

تفقد فريق الزيارة معمل الأوسكي، حيث أشادوا بالجهود المبذولة في تجهيزاته النهائية، وأبدوا إعجابهم بمستوى التميز في تنفيذ المشروع.

واطلع الفريق على وحدة القياس والتقويم، وفحصوا الملفات والمستندات والوثائق المطلوبة لتحقيق أهداف المشروعات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة رفع الاختبارات الإلكترونية لمشروع بنوك الأسئلة، حيث تم استعراض آلية إدارة البنوك ومراحل الاختبارات الإلكترونية.

اختتمت الزيارة بإشادة الفريق بتميز المشاريع وإبداع فريق العمل، وتم التوقيع على استلام المشروعات.

وتوجهت الدكتور إيناس محمد عبد الله بالشكر الجزيل للدكتور ناصر سعيد مندور لدعمه المستمر للمشروعات وتوفير الموارد المالية والفنية.

كما أعربت عن تقديرها للدكتور وفاء عبد العظيم على دعمها المتواصل خلال مراحل المشروع.

وأشادت بالدور الهام لكل من الدكتور عبد الرؤوف مصطفى، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، و الدكتور أميمة الدرديري، لدعمهما الفني المستمر للمشروعات.

كما أعربت عن خالص شكرها للدكتورة غادة حداد، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، على دعمها المستمر.

تعد هذه المشروعات خطوة رائدة نحو تعزيز جودة التعليم بجامعة قناة السويس، ورفع مستوى الكفاءة في التقييمات العملية والشفهية، بما يحقق تطلعات الطلاب ويخدم الأهداف الأكاديمية المنشودة.

