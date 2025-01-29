قطر تتابع بقلق بالغ التطورات فى الكونغو الديمقراطية

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أكدت دولة قطر، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات في الكونغو، بما في ذلك الهجوم الذي شنه متظاهرون على عدد من السفارات، داعية في هذا السياق كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة وحل الخلافات بالحوار والوسائل السلمية.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، على ضرورة توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية وموظفيها، تطبيقا للمبادئ الأساسية في الاتفاقيات الدولية ومراعاة للأعراف الدبلوماسية، كما أكدت دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في الكونغو.

وأعربت الوزارة القطرية، عن حزن دولة قطر العميق لسقوط قتلى ومصابين من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومتي جنوب إفريقيا و الأوروجواى، متمنية للمصابين بالشفاء العاجل.