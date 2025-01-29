قطار القوافل الترويحية يصل قرية نجع الدير بسوهـاج ضمن "حياة كريمة".. صور

سوهاج محمود مقبول

استقبلت قرية نجع الدير التابعة لمركز دار السلام القافلة، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية المجتمعية، حيث وصل قطار القوافل الترويحية «حياة كريمة» إلى محافظة سوهاج.

وحضر الفعالية الدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ والدكتور محمد فريد شوقى وكل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وسط مشاركة واسعة من 800 شخص من أبناء القرية، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التثقيفية، التوعوية والفنية، بمشاركة مختلف الفئات العمرية، وتضمنت الأنشطة لقاءات حوارية ومساحات تفاعلية وورش عمل متنوعة، بهدف تزويد الشباب بالنظرة العلمية الحديثة حول القضايا البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي في مواجهة التحديات الاجتماعية والصحية.

في مقدمة هذه الأنشطة، نفذت القافلة الطبية الشاملة التي شملت مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب عقد ورش عمل ولقاءات تهدف إلى توعية المشاركين بمخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، وتُعتبر الورشة الثانية أبرز الفعاليات، حيث تم لقاء "سفيرات البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات" تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لتعزيز مهارات الفتيات في التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن الفاعل في المجتمع.

كما كانت هناك فعاليات ثقافية وفنية أخرى، مثل الأنشطة الكشفية واللقاءات التثقيفية حول الهوية المصرية والحضارة الفرعونية، مع التأكيد على أهمية قيم الانتماء والولاء للوطن، بالإضافة إلى التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار "قيمنا من تراثنا".

تُعد هذه القافلة جزءاً من الجهود المستمرة لوزارة الشباب والرياضة في تنفيذ رؤية القيادة السياسية الهادفة إلى تحسين مستوى الحياة في القرى والنجوع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للجيل القادم.



السلام الوطنى



جانب من القافلة بنجع الدير



فتاة مشاركة بالقافلة



فقرة التحطيب