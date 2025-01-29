قبل الحكم عليها بساعات.. تهم قادت الفنانة منى فاروق لساحات القضاء

كتب أحمد حسني

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا الأربعاء، حكمها على الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدى على المبادئ والقيم الأسرية.

ويوضح اليوم السابع فى النقاط التالية، الأهم التى قادت منى فارق لساحات المحاكم.

- التعدى على القيم الأسرية.

- بث فيديو بألفاظ خارجة وخادشة وتلميحات غير أخلاقية.

- بث عبارات وتعدت على مبادئ المجتمع المصري.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إدارى السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 12024 جمع شئون اقتصادية، أن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكترونى الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا فى القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

مما يؤجج من مشاعر مشاهديها وتثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة، بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئى بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتى لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتى "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.