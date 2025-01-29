فلسطين رئيسا للجنة الإعلام الإلكتروني باتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي

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انتخبت الهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون فلسطين ممثلة بالمديرة العامة للإعلام الرقمي سماح نصار، رئيسا للجنة الإعلام الالكتروني في اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.



وتم الانتخاب في اجتماع عبر تقنية "زوم"، ترأسه رئيس الاتحاد عمرو الليثي، بمشاركة أعضاء اللجنة من مختلف الدول العربية والإسلامية الأعضاء في الاتحاد.



وهنأ الليثي -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، فلسطين بترؤس اللجنة، مؤكدا أهمية دور لجنة الإعلام الإلكتروني في تعزيز العمل الإعلامي المشترك كأداة فعالة للتواصل بين الشعوب الإسلامية، ولتطوير الخطاب البناء، وفق أساليب الإعلام الجديد ومواكبة تطوراته الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.



من جانبها، أكدت نصار استمرار تلفزيون فلسطين، وكافة مؤسسات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في دعم توجهات الاتحاد في التطور الرقمي المشترك، وفق توجيهات المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، لتعزيز التحول الرقمي في برامج الاتحاد وتعزيز التبادل الإخباري بين الدول الأعضاء.



يذكر أن اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، يعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، ويضم الهيئات الإعلامية في 57 دولة، ومقره جدة.