اليوم السابع
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عميد قصر العينى يوجه بتكثيف الأبحاث المستقبلية لفهم متلازمة VEXAS النادرة

الأربعاء، 29 يناير 2025 08:00 ص
عميد قصر العينى يوجه بتكثيف الأبحاث المستقبلية لفهم متلازمة VEXAS النادرة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة
محمد صبحى

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وجه الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بـ جامعة القاهرة، بأهمية تكثيف الأبحاث المستقبلية في متلازمة VEXAS لتوسيع فهم الآليات المرضية لهذه المتلازمة النادرة، مع النظر في إنشاء مراكز متخصصة للبحث والعلاج في هذا المجال، ما يسهم في تعزيز مكانة كلية طب قصر العيني كمركز ريادي في علاج الأمراض المعقدة والنادرة.

وكان الدكتور يسري عقل، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية، رئيس الفريق الطبي المكتشف لحاله VEXAS، قد عرض تطور الحالة منذ ظهور الأعراض على المريض، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً.

وأشار الدكتور "عقل" إلى أن المريض كان قد عانى في عام 2021 من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تلقى العلاج في المنزل، ومع مرور الوقت، ظهرت أعراض إضافية، مثل الحمى المتكررة، فقر الدم، نقص الصفائح الدموية، الطفح الجلدي، وضعف السمع، وبعرض الحالة علي الدكتور يسري عقل استوجب تشكيل  فريق طبي متعدد التخصصات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والوقوف علي التشخيص الصحيح للحاله لبدء العلاج المناسب.

 







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