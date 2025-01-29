"صحة الإسكندرية" تفتح مخزن طعوم مركزي جديد بالتعاون مع اليونيسيف

الإسكندرية جاكلين منير

افتتحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالتعاون مع اليونيسيف “UNICEF” اليوم الأربعاء "مخزن الطعوم المركزى" بمركز الصحة المهنية بالمنتزة.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار زيادة السعة التخزينية للأمصال والطعوم و تطوير سلسلة التبريد لتخفيف الضغط علي مخزن الطعوم الرئيسي بمركز العمراوي والذي يعمل منذ حوالي 20 عاماً.

و أوضحت الدكتورة c غادة ندا" أن مخزن الامصال الجديد يتميز بوجود غرفة تبريد ماركة visemann الألمانية بسعة تخزينيه 30 متر مكعب ،و مزودة بوحدتين تبريد تعمل اوتوماتيكيا بالتبادل كل 3 أيام، مما يزيد من العمر الافتراضي لغرفة التبريد و يقلل من مصاريف الصيانه الدورية، وتعد غرفة التبريد بمخزن الأمصال المركزي الجديد واحدة من اصل خمس وحدات بنفس المواصفات علي مستوي الجمهورية ، وتم اعتماد غرفة التبريد من منظمة الصحة العالميه (WHO) كغرفة لحفظ الطعوم

و قد أشاد فريق اليونيسف بجهود وزارة الصحة و السكان في مجال التطعيمات الإجبارية للأطفال و حملات التطعيمات الدورية والنجاحات التي تحققها.

وتلى ذلك تفقد سير العمل بمركز الصحة المهنية في وجود الدكتورة نجلاء سعيد مديرة المركز ،حيث تم تفقد عيادات الاطفال و العلاج الطبيعي و الباطنة بالإضافة الي قسم الأشعة بالمركز.

ثم تابعت الدكتورة "غادة ندا" المرور على مستشفى صدر المعمورة في استقبال الدكتور "محمد منصور" مدير المستشفى لتفقد أعمال استكمال محطة معالجة النفايات الطبية بمستشفي صدر المعمورة ، و المقرر افتتاحها خلال شهر بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية والتي سوف تساهم في القضاء علي تكدس النفايات الطبية و تساعد علي التخلص الآمن منها.

كما تفقد فريق منظمة اليونيسيف غرفة التطعيمات في مركز طب أسرة العمراوي وتلى ذلك عقد اجتماع مع الرائدات غير المصريات لمناقشة التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم لتحسين جميع الخدمات المقدمة والتي كان من ضمنها تنفيذ دورات تدريبية متقدمة، كما تواجد في المركز عدد من الأطفال غير المصريين وتم مناقشة مدى استفادتهم من البرامج والأنشطة المقدمة لهم في المركز واكثر الأنشطة التي تجذبهم وأبدى الأطفال سعادتهم بجميع الأنشطة و تم تنفيذ أنشطة جماعية.



