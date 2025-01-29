اليوم السابع
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شباب الكنيسة السريانية الكاثوليكية يزورون كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية

الأربعاء، 29 يناير 2025 05:02 م
شباب الكنيسة السريانية الكاثوليكية يزورون كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية شباب الكنيسة السريانية الكاثوليكية
كتبت - بتول عصام

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زار صباح اليوم، شباب كنيسة القديسة كاترينا، بمصر الجديدة، كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، ضمن برنامج "حجاج الرجاء"، وذلك تحت رعاية المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك.

جاء ذلك بمشاركة القمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، والأب ميشيل، راعي كنيسة القديسة كاترينا، الذي حرص مع وفد الكنيسة السريانية على زيارة موقع كنيسة الأقباط الكاثوليك بالمطرية، حتى يتمكنوا من التعرف عليها عن قرب.

تضمن اليوم وقتًا للصلاة والتسبيح، ثم قدم الأب جورج شرحًا إلى المعاني الروحية لنقوش الكنيسة، مؤكدًا لهم الأهمية التاريخية العريقة لهذه الكنيسة، كونها من أهم وأبرز محطات مسار العائلة المقدسة بمصر. كذلك، تعرف وفد الكنيسة السريانية الكاثوليكية، بمصر الجديدة، على تاريخ تأسيس الكنيسة، معبرين عن مدى إعجابهم وانبهارهم بعراقة وأصالة هذه الكنيسة

 







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الكنيسة السريانية الكاثوليكية

الكنيسة السريانية

الكنيسة الكاثوليكية

كنيسة العائلة المقدسة



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