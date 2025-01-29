رصف طرق ورفع كفاءة الشوارع وموقف سيارات ومول تجارى ضمن الخطة الاستثمارية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تعد الخطة الإستثمارية، أحد أدوات الدولة، من أجل الوصول إلى المستهدفات التنموية وتنفيذ الرؤية الإستراتيجية المتكاملة، للمحافظات ومنها محافظة أسوان، بما يلبى طموحات وآمال المواطن، وتم إعطاء رؤوساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات، مهلة شهرين لسرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح والبت والترسية للمشروعات التى تم التعاقد عليها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025، حيث من المقرر سحب المبالغ المخصصة لأى جهة، وتخصصيها لمشروعات أخرى فى حالة عدم تنفيذ ذلك.

ووضع برنامج زمنى لنهوها بالكامل، وسرعة الإنجاز لها بنهاية أبريل القادم، ولاسيما أنه تم حتى الآن تنفيذ 45 % من الخطة الاستثمارية، على أن يتم عرض أى معوقات على محافظ الإقليم، لسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية لها.

وتقوم مديرية الطرق بأسوان، بمواصلة العمل بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بأطوال 35 كيلو مترا، وبتكلفة 122 مليون جنيه، تشمل تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع والميادين الداخلية والرئيسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وفي مدينة دراو يجري تنفيذ مشروع إحلال وتجديد وإنشاء موقف سيارات السيرفيس بالمدخل الجنوبى لمدينة دراو، والذى من المقرر أن يستوعب 200 سيارة، وملحق به محلات تجارى ووحدات إدارية على مساحة 1500 متر مسطح وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 35 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمدينة، وجارى الانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية خلال شهر لهذا المشروع الحيوى، والذى سيحقق نقلة مهمة فى منع حدوث أى تكدس، فضلاً عن استيعاب الحركة المرورية بشكل مستقبلى، وخلق واجهة حضارية وجمالية بالمدخل الجنوبى لمدينة دراو، وخاصة أنه سيتم تصميمه ليضم موقف للسيارات بالدور الأرضى والأول، والأدوار العلوية الملحقة ستضم محلات تجارية ووحدات إدارية ليساهم بذلك فى تحقيق قيمة إقتصادية مضافة للمدينة، ويتم بالتوازى إنهاء الإجراءات الإدارية من الطرح والترسية والجسات للتربة، ومراعاة المداخل والمخارج والرمبات ليتم إقامة هذا المشروع بشكل نموذجى متكامل، ويحقق بالتالى الهدف منه بما يصب فى صالح أهالى مدينة دراو والمترددين عليها.

وفي مركز أسوان، يجرى رصف الطريق الرئيسى المؤدى لمنطقة جبل تاقوق، بطول 1 كيلو متر، لتسهيل حركة المواطنين والمركبات ، ولتخفيف أى معاناة عنهم.

كما تستكمل مديرية الطرق الأعمال الجارية للإنتهاء من رصف شارع عباس فريد بطول 800 متر، والذى شهد نهو مشروع تغذية إضافية من طريق كورنيش النيل بطول 150 مترا وقطر 10 بوصة.

كما قامت مديرية الطرق، بتنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية بمناطق نجع المحطة النوبية بطول 1 كم ، وأيضاً عزبة العسكر ببلاط الأنترلوك وذلك بهدف تحقيق السيولة فى حركة المواطنين بحيث تتم الأعمال بجودة عالية.

وفي مركز إدفو جاري تنفيذاً إعادة رصف طريق الحاجر / البر من كوبرى مقار حتى منطقة البر لخدمة أهالى قرى حاجر إدفو طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للرصف والمدرجة عن طريق الوحدة المحلية بطول 2 كيلو متر، وبمتوسط عرض 5 متر ، وبتكلفة 7 مليون جنيه ،كما ،تم الإنتهاء من رصف الطريق المؤدى إلى موقف الرمادى بمركز إدفو بطول 1.5 كيلو متر ، كما تم بالتوازى رصف طريق شارع المحطة بطول 1.2 كيلو متر.

وتم إسناد عملية تغطية ترعة جنابية ادفو طريق مصنع السكر ادفو امام موقف الشيخ عامر الجديد بطول 200 م بتكلفة 15 مليون جنيه لإدارة رى أسوان للتنفيذ خلال هذه الخطة.

وفي مدينة الرديسية بادفو، وضمن الخطة الإستثمارية للمدينة، والتى شملت المول التجارى والذى يقام على مساحة 400 م2، ويتكلف إنشاؤه نحو 21 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بنسبة 85 %، وهو عبارة عن مول سكنى وإدارى وتجارى، ويضم بدروم ودور أرضى و4 أدوار علوية، تشمل 12 وحدة سكنية و29 محل .

من جهته كان قد شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على مسئولى مديريات الخدمات بضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 ، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ للوقوف على معدلات الإنجاز، وتذليل أى معوقات أولاً بأول .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية الالتزام بنهو جميع المشروعات وإنجازها فى موعد أقصاه 30 أبريل القادم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.