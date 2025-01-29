رئيس جامعة الزقازيق يكرم الطلاب الفائزين فى بارالمبياد الجامعات المصرية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كَرَّمَ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هلال عفيفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طلبة ذوي الإعاقة المشاركين فى "فعاليات البارالمبياد الرياضي للجامعات للأشخاص ذوي الإعاقة"، ملتقى "نحن الحياة"، الذى أقيم بالإسكندرية، فى الفترة من 5 حتى 8 ديسمبر الماضى، تحت إشراف الدكتورة أحمد عناني عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.

يأتي هذا التكريم بمناسبة حصول جامعة الزقازيق على مراكز متقدمة، شملت 8 ميداليات ذهبية، و8 فضية، 9 برونزية؛ وذلك ضمن منافسات رياضية مميزة في (ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة الطائرة جلوس، كرة الجرس، رفع الأثقال)، والتي جاءت بمشاركة 700 طالبٍ وطالبةٍ من الطلاب ذوي الإعاقة، يمثلون 24 جامعة مصرية، وقد شاركت جامعة الزقازيق بمنتخب يضم 45 طالبًا وطالبةً، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ود.هالة فاروق مسئول فريق متحدي الإعاقة، والدكتور محمد جمال الشاعر، والدكتور عصام عامر، ود.محمد رمضان، والدكتور مايكل جرجس، والدكتور محمود يونس مشرفي الألعاب الجماعية والفردية لمتحدي الإعاقة.

من جانبه، أَعْرَبَ الدكتور خالد الدرندلي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه أبناؤه الطلاب من ذوي الإعاقة، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم لهم؛ لضمان مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، مشيداً بإرادتهم التى تشرف الجامعة بكافة المحافل الرياضية.

في السياق ذاته، أَكَّدَ الدكتور هلال عفيفى حرص الجامعة على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، موجهًا شكره للمشرفين على ذلك النشاط المميز؛ لدورهم في دعم الطلبة، ورعايتهم، وتشجيعهم دائمًا على المنافسة والتميز.



