خطط لاغتيال رجال ترامب.. تفاصيل اعتقال مسلح أمام الكابيتول بحوزته قنابل

وكالات

ألقت الشرطة الأمريكية فى ولاية ماساتشوستس، القبض على شخص أمام مبنى الكابيتول الأمريكى، زعمت أنه كان بصدد اغتيال عددا من كبار الجمهوريين بينهم الملياردير سكوت بيسنت الذى أكد مجلس الشيوخ تعيينه وزيرًا لخزانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب القاهرة الإخبارية.

ووفقًا لإفادة ضابط شرطة الكابيتول، تم العثور على سكين قابل للطي وقنبلتين حارقتين محليتي الصنع وولاعة بحوزة رايان مايكل إنجليش، 24 عامًا، من ساوث ديرفيلد، والذي اقترب من مبنى الكابيتول، وقال إنه يحمل سكاكين وزجاجات مولوتوف ويريد تسليم نفسه، واعترف للضباط بأنه يريد قتل كبار الجمهوريين في إدارة ترامب، وكان سيبدأ بالملياردير الأمريكى، بحسب "أسوشيتد برس".

وقال إنجليش للمحققين إنه سافر من ماساتشوستس إلى واشنطن العاصمة، بهدف قتل شخصيات سياسية جمهورية أخرى، منهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وحرق مؤسسة هيريتيج.

كانت هذه الإجراءات، بالنسبة له تهدف على وجه التحديد إلى عزل هذه المناصب السياسية وإرسال رسالة، وتم توجيه اتهامات له تشمل حيازة سلاح بشكل غير قانوني ومتفجرات على أراضي الكابيتول.