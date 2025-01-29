ختام تصفيات "نحلة التهجى القومية" ومسابقة "حفظ القرآن الكريم" بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، فعاليات ختام تصفيات مسابقة "نحلة التهجي القومية" التي عُقدت ببيت شباب الأزهر في سموحة، كما تابع فعاليات اليوم الثاني لمسابقة "حفظ القرآن الكريم السنوية" التي تُقام بمقر الرواق الأزهري.

وفي تصريحاته، أشاد بالمستوى المتميز الذي أظهره المشاركون في المسابقتين، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات الطلاب وتعزيز ثقافتهم العلمية والدينية، وأشار الدكتور أبو خزيمة إلى أن أسماء الفائزين ستُعلن قريبًا، تمهيدًا لإعدادهم للمشاركة في المرحلة المقبلة من المسابقة، وهي الدور قبل النهائي على مستوى المناطق بمراكز التجمع. كما قدم فضيلته التهنئة للمتأهلين، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في المراحل القادمة.

يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة الأزهر الشريف لدعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الإبداع والتميز في مختلف المجالات العلمية والدينية.