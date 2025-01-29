حصاد الوزارات.. نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2025 فى الجيزة.. استعلم الآن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2025 فى الجيزة.. استعلم الآن

40 وزيرا للعمل يرسمون مستقبل الوظائف فى عصر الذكاء الاصطناعى

وزارة الأوقاف تعلن مسابقة المستشار الفنجرى بجوائز 100 ألف جنيه

وزيرة التنمية المحلية: نعمل على تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين

الصحة العالمية: شرق المتوسط يحتاج لـ856 مليون دولار للتصدى للأزمات الصحية

الهيئة القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الخفيف LRT

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير العمل: مصر داعمة لكل عمل عربى يستهدف التنمية ويوفر فرص عمل للشباب

وزير الصحة يبحث التعاون للتوسع فى مراكز العلاج الإشعاعى

إعلان نتيجة سنوات النقل فى القاهرة من 3 ابتدائى لـ 2 إعدادى اليوم

تداول 26 سفينة بميناء دمياط واستقبال 52304 طن بضائع عامة