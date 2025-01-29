جندى إسرائيلى شارك فى حرب غزة: الجيش دمر منازل الفلسطينيين بدلا من حماس

محمد جمال

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن جندى احتياط خدم فى جيش الاحتلال خلال حرب غزة أن الجيش الإسرائيلى يحتاج لاستراتيجية توازن بين الأمن والقيود الأخلاقية والكلفة البشرية.

أكد الجندى بحسب الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى دمر البنية التحتية والمنازل بدلا من تدمير البنية العسكرية لحركة حماس.

أضاف الجندى أن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع حل هذا الصراع.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 47 ألفا و354 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بَدْء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و563 جريحًا، منذ بَدْء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت المصادر إلى أن 48 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 37 شهيدًا انُتشلت جثامينهم، كما وصلت 80 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، ولا تزال طواقم الإنقاذ غير قادرة على الوصول إليهم.