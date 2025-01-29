جامعة القاهرة: تسجيل لجنة مراجعة أخلاقيات البحوث العلمية لكلية التمريض بالوزراء

محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة النجاحات، حيث أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، عن تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة اخلاقيات البحوث العلمية لكلية التمريض بالجامعة بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وهي تُعد أول لجنة يتم تسجيلها بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية على مستوي كليات التمريض بمصر.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن ما حققته كلية التمريض يعكس التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية في البحوث ويؤكد ريادتها وتفوقها المؤسسي، ويُضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الكلية خلال الفترة الماضية بحصولها على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية، وتجديد الاعتماد المحلي للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهو ما يأتي في إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها التي تضع دعم البحث العلمي في صدارة أولوياتها، في ضوء الأخلاقيات الجامعية التي تراعي تطبيق النزاهة، وأمانة البحوث العلمية، والحفاظ على الحقوق البحثية، والفكرية، والإنسانية، لأطراف العملية البحثية.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بالمستوى الأكاديمي لكلية التمريض وكفاءة أساتذتها وتميزهم، ودورهم الفعال في إثراء مهنة التمريض داخل القطاع الصحي من أجل تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضي من خلال التعاون مع الأطباء وكافة العاملين بالقطاع، مشيرًا إلى أن أساتذة كلية التمريض بالجامعة يقدمون خبراتهم للعديد من كليات التمريض بالجامعات المختلفة بمصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وهو ما يؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى المحلي والدولي في مجال التمريض.

ومن جانبها، قالت الدكتورة فاطمة عابد عميد كلية التمريض، إن تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية للكلية بالمجلس الأعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء يعكس تميز اللجنة والتزامها بالمعايير الدولية للبحث العلمي، مشيرًة إلي أن اللجنة مسجلة في IRB منذ 2007 ويتم التجديد دوريًا، بالإضافة إلي تسجيلها بوزارة الصحة منذ عام 2018 وتم التجديد مرتين ويتم التجديد سنويًا، لافتًة إلي حصول اللجنة على اعتماد الشبكة المصرية لأخلاقيات البحث العلمي عام 2024.

وأشارت الدكتورة حنان فهمي وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن تسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية التمريض بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية تُعد خطوة مهمة في مسيرة الكلية البحثية، وتؤكد دورها الفاعل في تعزيز البحث العلمي، ومواكبة أحدث التطورات في هذا المجال، بما يتوافق مع القواعد العلمية والمعايير الأكاديمية الدولية، وذلك من خلال تطبيق الجوانب التنظيمية لأخلاقيات وقيم البحث العلمي بكافة مستوياته لجميع البحوث الجارية والمسجلة أكاديميًا بالكلية، وتساهم في زيادة الوعي بالقواعد الأخلاقية للبحث العلمي لدى القائمين عليه والمشاركين فيه بما يضمن جودة البحوث الطبية.

وأوضحت الدكتورة شادية عبد القادر رئيس اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية التمريض، أن انضمام اللجنة للمجلس الأعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء يُعد انجازًا كبيرًا يُضاف الي إنجازات كلية التمريض، ويخلق فرصا للتعاون في البحث العلمي على المستوي المحلي والدولي، مؤكدًة أن اللجنة تقوم بدور مهم في مراجعة أخلاقيات البحوث العلمية وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز جودة الأبحاث.