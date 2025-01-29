تقارير: اجتماع الفصائل السورية يناقش تعيين الشرع رئيسا انتقاليا للبلاد

وكالات

قالت تقارير إخبارية إن اجتماع الفصائل العسكرية والثورية في سوريا يناقش تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وذكرت تقارير إخبارية، إن الفصائل السورية المشاركة في "اجتماع النصر" والذي ينعقد برئاسة أحمد الشرع، أعلنت حل نفسها.

وكانت قد ذكرت تقارير إخبارية، أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعا للفصائل العسكرية في سوريا، وذلك لمناقشة حل جيش النظام السابق وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع حل جميع التشكيلات العسكرية والثورية والمدنية وضمها لهيكلة الدولة السورية.