تعرف على توصيات لجنة المبيدات لمكافحة أخطر آفة تهاجم محصول الثوم

كتبت أسماء نصار

محصول الثوم واحد من الحاصلات الاستراتيجية التصديرية التى أثبتت جدارتها خلال السنوات الأخيرة، لتحتل مكانة مرموقة فى قائمة صادراتنا الزراعية، كأحد مصادر العملة الصعبة الهامة.

ولكل ما سبق أولت وزارة الزراعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي، لمزارعي محصول الثوم، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

تعد صانعات أنفاق الثوم واحدة من أبرز الآفات المرضية التي تهدد هذا المحصول الهام، وتشكل تحديًا خاصًا لجموع المزارعين، وهي المسألة التي وضعتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في مقدمة أولوياتها، عبر تقديم حزمة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

سلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات الإصابة بـ"صانعات أنفاق الثوم"، وذلك ضمن كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، لتوعية المزارعين بسبل التعرف عليه والأسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة بـ "صانعات أنفاق الثوم"، ظهور أنفاق متعرجة فضية اللون على الأوراق.

وأكدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أنه ومع اشتداد درجة وحِدة الإصابة تموت الأوراق، ما يحول دون نجاح النبات في إتمام عملية البناء الضوئي.

وأوضح الكتيب الإرشادي المعتمد لموسم 2025، أن الإصابة بآفة صانعات أنفاق الثوم، عادة ما تتهيئ الفرص الملائمة لها، خلال الفترة من نهاية فبراير وحتى شهر مارس، وشددت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في كتيبها الإرشادي على ضرورة تطبيق برنامج المكافحة الموصى به، بمجرد وصول الإصابة ما بين 3 إلى 5٪، من إجمالي الأوراق المصابة الاي يتم فحصها عشوائيًا.

واعتمدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية مركبين كيميائيين، ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة صانعات أنفاق الثوم، وفقًا للمقننات المحددة.