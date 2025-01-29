تسلا ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبى بسبب الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية

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رفعت شركة تسلا دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبى بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة فى الصين.

وقال تقرير لمنصة " أويل برايس" اليوم /الأربعاء/ إن الاتحاد الأوروبى فرض رسوما جمركية مضادة للدعم تصل إلى 7.8% على سيارات تسلا المصنوعة فى الصين، وتصل إلى 35.3% على بعض السيارات الكهربائية الصينية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية البالغة 10% على استيراد المركبات.



وبحسب المنصة .. رفعت أيضا شركة "بى إم دبليو" وثلاث شركات صينية لصناعة السيارات دعاوى مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي.



ورفعت شركة تيسلا المملوكة لإيلون ماسك دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية فى لوكسمبورج، احتجاجا على الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة فى الصين .. وتمثل الدعوى القضائية أحدث احتكاك بين ماسك وبروكسل، مما أدى إلى تكثيف التوترات بعد دعمه العلنى لحزب البديل لألمانيا، وهو ما أثار غضب التقدميين فى الاتحاد الأوروبي.



وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن محكمة العدل الأوروبية نشرت على موقعها الإلكترونى تأكيدا على الدعوى التى رفعتها شركة تسلا التابعة فى شنغهاى .. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الدعوى القضائية، التى تأتى فى أعقاب مطالبات مماثلة رفعتها شركة "بى إم دبليو" الألمانية وثلاث شركات صناعة سيارات صينية.