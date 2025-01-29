بعد طلب النيابة توقيع الإعدام.. سيناريو المشهد الأخير فى قضية قهوة أسوان

كتب عبد الله محمود

أيام قليلة تفصلنا عن ثالث جلسات محامة المتهم بقتل مالك مقهى "أسوان"، حيث أستمعت هيئة المحكمة فى الجلسة السابقة إلى مرافععة النيابة العامة، والتى عرضت خلالها على المحكمة وفندت كافة تفاصيل أمر الإحالة والتهم المنسوبة للجانى وفق التحقيقات وتحريات رجال المباحث الجنائية، وطالبت بتوقيع مواد الأتهام وتوقيع أقصى عقوبة على القاتل "الإعدام شنقا"، فالجلسة القادمة هى آخر الجلسات فى القضية والتى من الممكن أن تصدر هيئة المحكمة خلالها حكمها على المتهم، أو أن تحجزها للحكم، وفى الحالتين ستصدر المحكمة حكمها فى القضية.

وبحسب ما تم عرضه على المحكمة من أدلة وقرائن ومشاهد ومقاطع فيديو من كاميرات المراقبة وتصوير أحد المارة فى الشارع وثق خلالها لحظة اعتداء الجانى على مالك مقهى أسوان الضحية، وما عرضته النيابة العامة خلال مرافعتها، فمن المحتمل أن يكون عقوبة المتهم وفق مواد الأتهام هى إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيه، وذلك تمهيدا لإصدار حكم الإعدام عليه بعد أن يتم تحديد جلسة للنطق بالحكم، وفقا لارتكابه جرنة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

بينما دفع المتهم خلال حديثه لهيئة المحكمة الجلسة السابقة، بأنه لم يكن يقصد قتل المجنى عليه، وإنما كان يحاول الزود والدفاع عن نفسه ومكان عمله من الهجوم الذى وقع عليه من قبل الضحية بدخوله محل العصير عمله للاعتداء على شاهد الإثبات فى القضية بسبب خلافات بينهما، فما كان منه إلا أن حاول الدفاع عن محله وعن نفسه، فى محاولة منه لتخفيف العقوبة من عليه.

وكان اعترف المتهم بقتل شريكه فى مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال أن خلافا بينه وبين المجنى عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذى يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.



وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم ) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أدت إلى وفاته.

تم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.