الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 60 مدرسة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كرم محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية وأعضاء ورؤساء أقسام إدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية لتميزهم في العمل، وحصول 60 مدرسة علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ومنحهم شهادات شكر وتقدير تقديرا لجهودهم وتميزهم في العمل وحصول 60 مدرسة علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. بحضور محسن لطفي نقيب معلمين الشرقية، احمد عطية مدير عام التعليم العام بالمديرية، أشرف عبد الهادي مدير عام الشئون المالية والإدارية ،الدكتورة وسام محمد محمود مدير إدارة الجودة بالمديرية.

كما سلم وكيل الوزارة رؤساء أقسام الجودة بالإدارات التعليمية شهادات اعتماد عدد 60 مدرسه وروضه شهادة الاعتماد الواردة من الهيئة القومية لضمان الجودة

كما كرم محمد رمضان وكيل اول الوزارة كلا من أشرف عبد الهادي السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ، منال محمد مدير إدارة الموازنة بالمديرية لجهودهما المتميزة في دعم إدارة الجودة واقسام الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية و البناء واشاد بتطبيق معايير الجودة والاعتماد بالمدارس، ووجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس ومديري المدارس المعتمدة للمجهود المبذول للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها والتي تعود بالنفع علي أبنائنا الطلاب والعمل علي نشر ثقافة الجودة بالمدارس

كما وجه الشكر لأعضاء ورؤساء أقسام الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وحثهم علي مواصلة المحافظة علي النجاح ونشر ثقافة الجودة بجميع المؤسسات التعليمية بالمديرية.

