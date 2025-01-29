الموت يحاصر السودانيين.. وفاة 4 أشخاص فى حريق اندلع بمخيم نازحين بالقضارف

ريهام عبد الله

لقى 4 نازحين مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، في اندلاع حريق كبير في مخيم "أبايو" في ولاية القضارف شرق السودان.

ومن جهته، قال العميد بابكر محمود، مدير شرطة الدفاع المدني بولاية القضارف، إن 4 نازحين لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرون، إثر اندلاع نيران في مخيم أبايو ببلدية القضارف، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

واندلع الحريق فى 15 خيمة من خيام الإيواء فى معسكر النازحين، وهو ما أسفر عن وفاة نور الشام علي إبراهيم 33 عامًا وصفاء محمد زين العابدين 35 عامًا وطفلين، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وأوضح بابكر محمود، أن شرطة الدفاع المدني نجحت في إخماد النيران التي شبت في مخيم أبايو، بعد استعانتها بسيارتين للإطفاء و20 عنصرًا.

وتستضيف ولاية القضارف أكثر من 955 ألف نازح من مجموع 11.5 مليون نازح فروا من ديارهم هربًا من بطش الدعم السريع، ويعيش أكثرهم في ظل أوضاع قاسية جراء ضعف الاستجابة الإنسانية لاحتياجاتهم.

ويضطر النازحين لبناء الخيام من مواد ضعيفة مثل البلاستيك والأقمشة والقش، وهو ما أدى لسرعة تمدد الحريق.

وبدأ بعض النازحين يعودون إلى ديارهم في ولاية سنار وود مدني بولاية الجزيرة وأم درمان بولاية الخرطوم، بعد استعادة الجيش السودانى لهذه المناطق مع استمراره في التقدم إلى مواقع جديدة في الخرطوم.