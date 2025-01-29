اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يناير 2025 07:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الموت يحاصر السودانيين.. وفاة 4 أشخاص فى حريق اندلع بمخيم نازحين بالقضارف

الأربعاء، 29 يناير 2025 01:34 م
الموت يحاصر السودانيين.. وفاة 4 أشخاص فى حريق اندلع بمخيم نازحين بالقضارف أطفال نازحون فى ولاية القضارف
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 4 نازحين مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، في اندلاع حريق كبير في مخيم "أبايو" في ولاية القضارف شرق السودان.

ومن جهته، قال العميد بابكر محمود، مدير شرطة الدفاع المدني بولاية القضارف، إن 4 نازحين لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرون، إثر اندلاع نيران في مخيم أبايو ببلدية القضارف، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

واندلع الحريق فى 15 خيمة من خيام الإيواء فى معسكر النازحين، وهو ما أسفر عن وفاة نور الشام علي إبراهيم 33 عامًا وصفاء محمد زين العابدين 35 عامًا وطفلين، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وأوضح بابكر محمود، أن شرطة الدفاع المدني نجحت في إخماد النيران التي شبت في مخيم أبايو، بعد استعانتها بسيارتين للإطفاء و20 عنصرًا.

وتستضيف ولاية القضارف أكثر من 955 ألف نازح من مجموع 11.5 مليون نازح فروا من ديارهم هربًا من بطش الدعم السريع، ويعيش أكثرهم في ظل أوضاع قاسية جراء ضعف الاستجابة الإنسانية لاحتياجاتهم.

ويضطر النازحين لبناء الخيام من مواد ضعيفة مثل البلاستيك والأقمشة والقش، وهو ما أدى لسرعة تمدد الحريق.

وبدأ بعض النازحين يعودون إلى ديارهم في ولاية سنار وود مدني بولاية الجزيرة وأم درمان بولاية الخرطوم، بعد استعادة الجيش السودانى لهذه المناطق مع استمراره في التقدم إلى مواقع جديدة في الخرطوم.







مشاركة

القضارف

مخيم نازحين

الحرب في السودان

اخبار السودان

حريق في مخيم نازحين



الموضوعات المتعلقة

الجيش السوداني يلاحق عناصر الدعم السريع.. استعادة السيطرة على مقر القيادة العامة ومصفاة نفط الخرطوم.. القوات المسلحة تحقق انتصارات عسكرية هامة في عدد من الولايات.. وهروب جماعي لميليشيا الجنجويد من العاصمة

الإثنين، 27 يناير 2025 06:30 م

نزوح جماعى من قرى غرب "الفاشر" شمال دارفور بسبب ميليشيا الدعم السريع

الإثنين، 27 يناير 2025 10:55 ص

أسوشيتدبرس تنشر صورا لاشتعال النيران بأكبر مصفاة نفط بالسودان

السبت، 25 يناير 2025 11:16 ص

الأمم المتحدة الهجوم على المستشفى السعودى التعليمى فى دارفور " مروع"

الثلاثاء، 28 يناير 2025 10:35 ص



الرجوع الى أعلى الصفحة