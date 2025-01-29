المشروع القومى لتنمية البحيرات يعيد إحياء مهنة الصيد بالشرقية بـ18 مليون زريعة

الشرقية - إيمان مهنى

نجح المشروع القومي لتنمية البحيرات، في انتعاش مهنة الصيد بمحافظة الشرقية، وزيادة حجم الثروة السمكية داخل المسطحات المائية، وتمتلك الشرقية مسطحات مائية بطول 350 كيلو مترا، مما وضعها في بؤرة اهتمام جهاز تنمية البحيرات، ومدها بحوالي 18 مليون زريعة البلطى ومبروك فضي وحشائش خلال 3 سنوات.

وقالت المهندسة هبة عبدالتواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالشرقية، إن المحافظة بها 3 مصائد كبري هما ترعة الإسماعيلية وتبدأ من مركز بلبيس حتى مدينة التل الكبير، وبحر مويس ويمتد بطول المحافظة الى محافظة القليوبية، وبحر أبو الأخضر ويمتد من الزقازيق مرورا فاقوس والحسينية.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية بحيرات، أولي للشرقية اهتمام كبير خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من زيادة المخزون السمكي وإعادة إحياء مهنة الصيد بالمحافظة.

وأوضحت أن الشرقية علي مدار 3 سنوات منذ 2022 تسلمت 18 مليون زريعة بلطي ومبروك فضي وحشائش بموجب 6.5 مليون زريعة في موسم الأول، 5.5 مليون موسم 2023، و6 مليون موسم 2024، والذي ساهم خلال تلك الفترة بتلبية احتياجات المحافظة من الأسماك طازجة، لافتة إلى أنه توجد خطة بإقامة منافذ ثابته وشوادر لبيع الأسماك الطازجة .

وأضاف المعلم عبدالفتاح عبدالنبي شيخ الصيادين، أن مهنة الصيد انتعشت بالمحافظة خلال ثلاث سنوات، كما ساهم المشروع في زيادة فرص العمل، حيث يوجد حوالي ألف صياد بالمحافظة، عادوا الى ممارسة مهنتهم بشكل الطبيعي، بعدما كانت مهنة تواجه الاندثار بسبب عزوف الأجيال الجديدة عن العمل فيها.



اسماء. الزريعة



انزال البلطي بحر مويس



حمولات زريعة البلطي من مفارغ السمكية