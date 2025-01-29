المديريات التعليمية تبدأ إعلان نتائج الترم الأول لصفوف النقل الأسبوع الجارى

كتب محمود طه حسين

تبدأ المديريات التعليمية والإدارات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل خلال الأسبوع الجارى، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، حيث تتيح المديريات التعليمية النتائج للطلاب عبر المواقع الرسمية لها لتمكين الطلاب من معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتعلن نتائج الطلاب فى صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام على أن يتم البدء فى إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الاول نهاية الأسبوع الجارى وبداية فبراير المقبل.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وتستمر حتى 6 فبراير المقبل حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى بدأت إجازة نصف العام عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 16 يناير الجارى، ومن ثم فإن الطلاب يدخلون فى إجازة حتى يوم 6 فبراير، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي والشهادة الإعدادية بدأت إجازة نصف العام من اليوم 23 يناير الجارى آخر يوم فى التقييم الخاصة بالفصل الدراسي الأول.