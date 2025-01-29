القومى للمرأة بأسوان ينظم 6 جلسات توعوية بقرية بهاريف

أسوان - عبد الله صلاح

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم 6 للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستهدفت الجلسات، نحو 210 سيدة وفتاه وطفل من أهالى قرية بهاريف بمركز أسوان لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار فى كافة المجالات باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة.

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن برنامج جلسات الدوار يتم تنظيمه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأوقاف ورجال الدين وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية.

وأشارت، إلى أن الجلسات تتناول مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى لمختلف فئات الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .