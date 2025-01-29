العموم البريطانى يناقش توسيع مشروع قانون الموت الرحيم ليشمل مرضى باركنسون

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نواب مجلس العموم البريطاني سيناقشون إمكانية توسيع الموت الرحيم لمساعدة المصابين بأمراض تنكسية عصبية مثل مرض باركنسون في إنجلترا وويلز.

وقالت الصحيفة إن السير نيكولاس موستين وهو قاضي سابق بالمحكمة العليا ومريض بمرض باركنسون، سيقول للنواب إنه بموجب الشروط الحالية للقانون الذي يمر عبر البرلمان، فإن الغالبية العظمى من الناس يحتاجون إلى أن يكونوا مصابين بسرطان في المرحلة النهائية قبل السماح لهم بالموت الرحيم.

وقال موستين إن معاناة مرضى باركنسون في نهاية حياتهم "لا تطاق"، مع عدم قدرة البعض على البلع أو التنفس. وقال: "هذا ما أواجهه. وأود أن أعرف لماذا يصر المعارضون على ذلك".

وقال قاضي الأسرة السابق إنه في رأيه لا توجد إمكانية قانونية لتحدي مشروع قانون الموت بمساعدة الغير، بمجرد أن يصبح قانونًا، ليشمل المصابين بأمراض تنكسية عصبية، حيث قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالفعل بعدم وجود حق محدد في الموت.

كما سيخبر لجنة مشروع القانون أن الخطط التي تهدف إلى الحصول على موافقة قاضي المحكمة العليا على حالات الوفاة بمساعدة الغير من شأنها أن تضيف عبئًا هائلاً على محاكم الأسرة. وسيقول إن قاضيين بدوام كامل سيحتاجان إلى قضاء وقتهما في التصريح بحالات الوفاة بمساعدة الغير المحتملة.

وسيتم تقديم عدد من التعديلات إلى اللجنة هذا الأسبوع، بما في ذلك من قبل وزير الداخلية السابق، جيمس كليفرلي، والنائب المحافظ، بن سبنسر، وهو طبيب نفسي.



