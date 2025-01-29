الصحة العالمية: نعمل على توفير النفقات بعد انسحاب أمريكا من المنظمة

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، ردا على سؤال يتعلق بوقف الولايات التعامل مع منظمة الصحة العالمية، هناك تغييرات كبيرة يقوم بها المكتب الإقليمى الآن، وهناك تغييرات كبيرة من منظمة الصحة العالمية ككل، ولابد من استيعاب كامل لدور المنظمة لمعرفة مؤشرات الأمراض، وإيجاد الحلول لحصول الجميع على الخدمات الصحية، لذلك سيكون هناك عمل كبير لزيادة إيضاح عمل منظمة الصحة العالمية، ونتعاون مع الدول التى تدعم برامجنا، ونتمنى أن يكون هناك نقاش مع الرئيس ترامب، لأننا منظمة أممية بها 194 دولة عضو فيها، ويجب إيجاد حل لمشاكلنا سواء من الداخل أو خارج المنظمة ونتعاون مع المنظمات الأخرى التى نعمل معها يد بيد منذ عقود.

من جانبه، قال الدكتور أحمد زويتن، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أننا كنا متوقعين تخفيض التمويل وندرس تخفيض الإنفاق، وبدأنا النظر فى توفير التمويل ودعم البلدان، وبالطبع أن أهم شىء هو أن نؤدى عملنا على النحو الأمثل، وعادة ما نقوم بأعمال قد لا يعلم بها كل الدول، وقمنا بعمل رصد للوبائيات وكل إشارة تصل إلينا عبر وسائل التواصل الاجتماعى يتم توصيلها إلى المسئولين فى البلدان التابعة لنا، ولدينا القدرة على دعم البلدان لدعم الخدمات الصحية والحصول عليها فى جميع الدول، موضحا أن 110 ملايين نسمة فى حاجة إلى مساعدة صحية، فنحن لا نقوم بدعم البلدان فقط، لكن لابد من معرفة الأثر الذى تقوم به المنظمة، ونتعاون مع البلدان لدعم البلدان الأكثر احتياجا.

وأضاف الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هناك مخاطر كبيرة لنزوح الآلاف إلى شمال غزة، ولابد من حمايتهم من المخاطر، والوضع معقد فى غزة نتيجة الدمار الذى لحق بالمبانى وأى دمار متساقط ، وهناك هياكل قد تسقط فى أى لحظة، وحاولنا تحريك الكثير من المرضى وتم نقلهم من خان يونس، وهناك الكثير من الدمار والحطام وتلوث الهواء مشكلة أخرى، ومنظمة الصحة العالمية تعمل على إدارة النفايات الطبية والتعامل مع المناطق التى تمثل خطرا على السكان وتحسين الوضع فى المخيمات.