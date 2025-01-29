الصحة العالمية: انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة الصحة له أثر كبير

كتبت أمل علام

أكدت الدكتورة حنان بلخى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى للمنظمة اليوم عبر الفيديو، أن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية كان له أثر كبير، موضحة، إن الولايات المتحدة كانت لها دورا حاسما لدعم مكافحة برامج شلل الأطفال فى إقليم شرق المتوسط، وتحاول المنظمة إنهاء مرض شلل الأطفال فى البلدين أفغانستان وباكستان، وكان شلل الأطفال سينتشر فى غزة لولا تدخل منظمة الصحة العالمية.

وأضافت، أن الولايات المتحدة كانت لها دور فى ترصد جميع الأمراض المعدية، والحفاظ على الخدمانت الصحية، طبعا رحيل الولايات المتحدة يسلط الضوء على ضرورة تعاون دول العالم، وجاهزون للنظر لتقييم أنفسنا وتقبل ملاحظات جميع الدول الأعضاء لعمل المنظمة وجودة الخدمات التى نقدمها، ونعمل مع الدول الأعضاء للعمل بحيث لا نترك أحد فى الخلف من الحصول على الخدمات الصحية.

من جانبه قال الدكتور أحمد زويتن، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لابد أن يعم السلام لتحقيق منظومة صحية مستدامة وهذا يحتاج الى سنوات فى غزة، ويجب أن تنظر الولايات المتحدة فى موقفها من الانسحاب من المنظمة لحصول الدول التى بحاجة إلى الدعم إلى الخدمات الصحية.

من جانبها أكدت الدكتورة كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، نحن ندعم النساء والأطفال ومواصلة الخدمات حيث إن هناك 102 مرفق صحى تواجه خطر الغلق الفورى، وهذا له تأثيرعلى توفير الخدمات الصحية، ونقص الطاقة وانقطاع الكهرباء يؤدى إلى أزمة فى تقديم الخدمات، وامكانية وقوع بعض الفاشيات، وهناك عدد من التحديات الكبيرة، وحاليا الأوضاع الصحية الحالية يصعب عودة الطواقم الصحية إلى عملها، وهناك تهديد للصحة النفسية، ونواجه خطر المشاكل النفسية، والتدريب مهم جدا ونعمل على جذب الكثير من الأطباء وضمان توافر الامدادات الطبية،مضيفة، إن احدى المستشفيات الكبرى فى دمشق تعانى من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ولابد أن نعمل على تعزيز القدرات الطبية، ونحن نحتاج إلى دعم المنظومة الصحية وبناء البنية التحتية من جديد.

وأضافت، إننا نامل أن يكون لدينا العدد الكافى من العاملين، ولكن مع سحب التمويل من أمريكا فإنه سيؤثر على السكان ليس فقط فى دعم القطاع الصحى ولكن توفير المياه النظيفة ومنع فاشيات الأمراض.