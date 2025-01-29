"الشيوخ الأمريكى" يعرقل قانون يهدف لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

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عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون كان يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ووفقًا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، فقد رفض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45، حيث لم يتمكن من تحقيق 60 صوتًا اللازمة لتمريره في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو.

وغلبت الانتماءات الحزبية على التصويت، إذ عارض الديمقراطيون والمستقلون المشروع، باستثناء السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، الذي انضم إلى الجمهوريين في دعمه.

وأشار ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى أنهم يتفقون مع العديد من بنود المشروع، لكنهم رأوا أنه واسع النطاق بشكل مفرط، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع حلفاء واشنطن، إضافة إلى فرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في هولندا.