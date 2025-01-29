البورى والبلطى والطوبار أشهر أنواع الأسماك فى أسواق دمياط

دمياط معتز الشربيني

تشتهر محافظة دمياط بأسماكها الطازجة والمتنوعة، وتعتبر واحدة من أهم المدن في مصر لتصدير الأسماك. وأفضل أنواع الأسماك في دمياط هي:

البلطي ويعتبر من أكثر الأسماك شعبية في دمياط، وغالبا يتم صيده في بحيرة المنزلة.

الطوبار وهي سمكة مشهورة في دمياط، وتتميز بطعمها اللذيذ.

القاروص وهي سمكة كبيرة الحجم، وتعتبر من أكثر الأسماك طلبًا في دمياط، لها مذاق خاص وتستخدم في كثير من

المرجان وهى أسماك مميزة و لذيذة، وتتميز بلونها الفاتح وقشرتها .

السهيلي سمكة صغيرة الحجم، وتعتبر من أكثر الأسماك شعبية في دمياط ولها موسم محدد ومن الأسماك غالية الثمن.

السمك الشيرى وهي نوع من البلطي الاخضر سمكة صغيرة الحجم، وتتميز بطعمها اللذيذ.

السمك البوري وهي سمكة مشهورة في دمياط، وتتميز بقشرتها الصلبة.

أماكن بيع الأسماك في دمياط

سوق الأسماك بدمياط ويعتبر أكبر سوق لبيع الأسماك في دمياط.

المطاعم والأسواق البحرية وتوجد العديد من المطاعم والأسواق البحرية التي تبيع الأسماك الطازجة في دمياط.

المخازن الخاصة حيث توجد العديد من المخازن الخاصة التي تبيع الأسماك الطازجة في دمياط، وخاصة في عزبة البرج.