البحرية الأمريكية تحظر على أفرادها استخدام تطبيق صينى للذكاء الاصطناعى

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أصدرت البحرية الأمريكية تعليمات لأفرادها بتجنب استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" (DeepSeek).



ووفقًا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، فإن تحذيرًا تم إرساله عبر البريد الإلكتروني لأفراد البحرية الأمريكية، جاء فيه: تنبيه بعدم استخدام (ديب سيك) بسبب المخاوف الأمنية والأخلاقية المحتملة المرتبطة بأصل النموذج واستخدامه.



وأكد متحدث باسم البحرية الأمريكية صحة التحذير، موضحًا أنه يأتي ضمن سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بمسؤولي قسم المعلومات في المؤسسة.



وشددت البحرية، في رسالتها، على منع استخدام التطبيق للأغراض المهنية أو الشخصية، داعية إلى الامتناع عن تحميله أو تثبيته أو استخدامه بأي شكل.