الاحتلال يسلم قائمة بأسماء 69 معتقلا من غزة وأماكن احتجازهم

أ ش أ

قالت هيئة شؤون الأسرى إن سلطات الاحتلال سلمت قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة وأماكن احتجازهم في سجونه ومعسكراته.

وفي سياق آخر، شهد معبر رفح البري حركة لم تنقطع لشاحنات المساعدات الإنسانية التى تدخل من الأراضي المصرية للأراضي الفلسطينية وعودتها بعد تفريغ حمولتها في معبري كرم أبوسالم والعوجة، في إطار الجهود المستمرة لإيصال الدعم الإغاثي إلى الفلسطينيين المتضررين من العدوان.

وأكدت مصادر فى الهلال الأحمر المصرى أن عمليات إدخال المساعدات تتم بسلاسة وفق تنسيق مشترك مع الجانب الفلسطيني، لضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل غزة.

من جهته، أوضح مسؤول بمعبر رفح أن عودة الشاحنات بعد أفراغ شحناتها تأتي ضمن خطة تشغيل مستمرة، حيث يتم تنظيم دخول دفعات جديدة من المساعدات بشكل يومي، مما يعكس التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

وشهد المعبر منذ الصباح الباكر حركة مكثفة لشاحنات تحمل أطنانًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى مستلزمات الإيواء مثل الأغطية والخيام، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وتشارك في هذه القوافل مؤسسات مصرية ودولية، من بينها صندوق تحيا مصر، بيت الزكاة والصدقات المصري، الهلال الأحمر المصرى، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبنك الطعام المصرى.

وأكدت مصادر من الهلال الأحمر المصرى أن الفرق الإغاثية تعمل على مدار الساعة لضمان دخول المساعدات بسلاسة ودون تأخير.