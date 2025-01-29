"الإيسيسكو" تعقد اجتماع مجلسها التنفيذى بتونس فبراير المقبل

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تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة اجتماع مجلسها التنفيذي للدورة 45، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال يومي 25 و26 فبراير القادم بتونس، بمشاركة وفود الدول أعضاء المنظمة

وأفاد بيان للإيسيسكو، الثلاثاء، بأن الإعلان جاء إثر اجتماع الرئيس قيس سعيد مع المدير العام للمنظمة والوفد المرافق له الدكتور سالم بن محمد المالك، بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى تونس.

وأضاف البيان أنه خلال اللقاء، وجه مدير عام الإيسيسكو الشكر للرئيس التونسي على هذه الخطوة، مؤكدا أنها تعكس إيمان الرئيس والجهات التونسية بدور المنظمة بعد تطويرها خلال السنوات الخمس الماضية، وجهودها الرائدة في مجالات عملها، التربية والعلوم والثقافة.

وأوضح الدكتور المالك أن استضافة تونس لأعمال المجلس التنفيذي للإيسيسكو تعطي دفعة قوية لرفع مستوى التعاون بين المنظمة وتونس، مشيرا إلى ثقته في قدرات الجهات المختصة التونسية على الإنجاح المتميز لأعمال المجلس التنفيذي.

جدير بالذكر أن اجتماعات المجلس التنفيذي للإيسيسكو تنعقد سنويا، حيث يشارك في أعمالها وفود جميع الدول الأعضاء الـ53 بالمنظمة، فيما يرأس الأمناء العامون للجان الوطنية هذه الوفود.

ويتولى المجلس التنفيذي مهمة دراسة وتقييم تقارير الأداء السنوية للإيسيسكو واعتماد خطط العمل المستقبلية التي تطرحها الإدارة العامة.