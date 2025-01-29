الأمير الحسين ينشر صورته والأميرة رجوة مع أمير سلطنة بروناى وزوجته

وكالات

نشر ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، صورة برفقة الأميرة رجوة، على هامش لقائهما مع الأمير عبد المتين وزوجته الأميرة أنيشا روزنا من سلطنة بروناى.



الأمير حسن

وكتب ولى العهد الأردنى فى حسابه عبر منصة إنستجرام، تعليقًا على الصورة: "مع الصديقين العزيزين الأمير عبدالمتين والأميرة أنيشا روزنا"، والأمير عبدالمتين هو الابن العاشر لسلطان سلطنة بروناى، حسن البلقية.

التقطت الصورة على هامش زيارة الأمير الحسين إلى المملكة المتحدة، وخلال الزيارة التقى أيضًا ولى العهد البريطانى الأمير وليام فى قصر ويندسور.