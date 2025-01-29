الأمم المتحدة: سوريا تحتاج 1.2 مليار دولار لتوفير مساعدات لـ6.7 مليون شخص

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أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الاحتياجات الإنسانية فى سوريا لا تزال ضخمة، مع الحاجة إلى 1.2 مليار دولار لتوفير المساعدات الضرورية لـ 6.7 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا حتى شهر مارس من هذا العام.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إلى أن هذه المساعدات تشمل توفير الغذاء لـ 5.4 مليون شخص، والرعاية الصحية لـ 3 ملايين شخص، والمياه النظيفة والصرف الصحى لـ 2.5 مليون شخص.



وأوضح مكتب (أوتشا) أن استمرار الأعمال العدائية فى شمال شرق سوريا يعيق الجهود الإنسانية، خاصة فى مناطق شرق حلب والرقة. ومن بين التحديات، استمرار تعطل سد تشرين فى حلب منذ سبعة أسابيع نتيجة الأعمال العدائية التى تمنع وصول الفرق الإنسانية لإصلاحه.



ويحرم هذا الوضع أكثر من 410 آلاف شخص من الحصول على المياه والكهرباء فى منبج وريف عين العرب شرق محافظة حلب.



أوضح المكتب الأممى بأن الأعمال العدائية المكثفة فى منبج خلال الأسبوع الماضى أجبرت 25,000 شخص، من بينهم نساء وأطفال، على الفرار من منازلهم. وفى الشمال الشرقي، لا يزال حوالى 24,000 نازح يعيشون فى أكثر من 200 مركز طوارئ جماعى فى المنطقة.



وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن أكثر من 50 ألف طفل، بمن فيهم أطفال ذوو الإعاقة، محرومون من التعليم، حيث تستخدم مدارسهم كمراكز جماعية لإيواء النازحين.