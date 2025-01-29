اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يناير 2025 11:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعرف دور مركز تميز المياه بهندسة الإسكندرية فى الالتقاء بين الباحثين والقطاع الخاص

الأربعاء، 29 يناير 2025 03:00 ص
اعرف دور مركز تميز المياه بهندسة الإسكندرية فى الالتقاء بين الباحثين والقطاع الخاص جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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يعد مركز تميز المياه بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية وجامعات مصرية وأمريكية، نقطة الالتقاء بين الباحثين ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد الحلول العملية للتحديات فيما يتعلق بمصادر المياه وينشر اليوم السابع أهداف المركز.


1- توفير خدمات الصرف الصحي والرى
2- تصميم دورات وتقديم منح دراسية للمصريين ممن يسعون للدراسة في المجالات المتعلقة بقضايا المياه

3- تقديم الدراسات البحثية والتطبيقية فى مجال المياه

4- التعاون فى مجال دراسات وابحاث الأغشية للمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.

5- تبادل الخبرات فى توفير المياه الصالحة .







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